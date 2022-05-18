На Львівщині знищують залишки російських ракет. Мешканців попереджають про вибухи

Жителів Яворівського району Львівської області попереджають про вибухи увечері у середу 18 травня. Сапери знищуватимуть залишки російських військових ракет, що прилетіли до району в ніч проти 17 травня. Про це повідомляє Львівська ОДА.

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"Найближчі кілька годин ви можете почути звуки вибухів. Це спеціалісти спецслужб знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет, що прилетіли до району в ніч проти вчора. Ситуація контролюється. Загрози місцевому населенню немає", — сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що у разі повітряної тривоги, про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту цивільного захисту Львівської ОВ "Сповістка ЦЗ".

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 травня російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі.