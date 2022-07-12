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В Николаеве прогремели мощные взрывы
Рано утром 12 июля после объявления воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.
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Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!", — написал он.
Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Местные СМИ пишут о минимум 20 взрывах. Весь город в дыму. Пожары более чем в половине мест прилёта.
Как отмечается, ракеты запускались с территории временно оккупированной Херсонской области.
Отметим, вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по Николаевской области. В результате атак со стороны россиян загорелись поля с урожаем в нескольких районах области.