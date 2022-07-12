У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Рано вранці 12 липня після оголошення повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - написав він.

Очевидці повідомляють, що вибухи було чути у всіх районах міста.

Місцеві ЗМІ пишуть про щонайменше 20 вибухів. Все місто в диму. Пожежі більш ніж у половині місць прильоту.

Як зазначається, ракети запускалися з території тимчасово окупованої Херсонської області.

"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначимо, збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по Миколаївській області. Внаслідок атак з боку росіян спалахнули поля з урожаєм у кількох районах області .