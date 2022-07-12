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У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Рано вранці 12 липня після оголошення повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - написав він.
Очевидці повідомляють, що вибухи було чути у всіх районах міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Місцеві ЗМІ пишуть про щонайменше 20 вибухів. Все місто в диму. Пожежі більш ніж у половині місць прильоту.
Як зазначається, ракети запускалися з території тимчасово окупованої Херсонської області.
"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначимо, збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по Миколаївській області. Внаслідок атак з боку росіян спалахнули поля з урожаєм у кількох районах області .