В Новой Каховке прогремели взрывы на складах оккупантов

8 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на военных складах российских захватчиков.

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Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Взрывы на складах оккупантов произошли после удара ВСУ.

По его данным, взорвана российская система ПВО и боеприпасы.

Также Сергей Хлань сообщил, что, по предварительной информации, в Новой Каховке вчера был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Пресс-служба ВСУ опубликовала видео со взрывами на складах в Новой Каховке.

"Район оккупированной Каховской ГЭС, по данным местных пабликов, благодаря Силам обороны уничтожены ПВО и боекомплекты противника, а также 44 орка из 70 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Олешковской объединенной территориальной громады (мэр Олешек Херсонской области) Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться как можно дальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.