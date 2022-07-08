У Новій Каховці пролунали вибухи на складах окупантів

8 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи на військових складах російських загарбників.

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Про це повідомив радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань.

Вибухи на складах окупантів сталися після удару ЗСУ.

За його даними, підірвано російську систему ППО та боєприпаси.

Також Сергій Хлань повідомив, що, за попередньою інформацією, у Новій Каховці вчора було вбито колишнього поліцейського Сергія Томка, який погодився на співпрацю з окупантами.

Прес-служба ЗСУ опублікувала відео із вибухами на складах у Новій Каховці.

"Район окупованої Каховської ГЕС, за даними місцевих пабліків, завдяки Силам оборони знищено ППО та боєкомплекти противника, а також 44 орки з 70 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, голова Олешківської об'єднаної територіальної громади (мер Олешок Херсонської області) Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.