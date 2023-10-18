В офисе одесской сети супермаркетов "Копейка" произошел взрыв: есть раненые (ФОТО)

Два человека были ранены 18 октября в результате взрыва в офисе сети супермаркетов "Копейка" в Одессе. Как отмечают в Главном управлении полиции в Одесской области, речь идет о взрыве использованного боеприпаса.

Его, по предварительным данным, в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывчатого предмета полицейские устанавливают. Двое сотрудников, которые находились в момент взрыва в помещении, госпитализированы с взрывными и рваными ранами конечностей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).

В свою очередь, как сообщает со ссылкой на свой источник местное издание "Думская", офис компании посетил военнослужащий, чтобы вручить "вручить сувениры с линии фронта". Появление же там военного объясняется тем, что "Копейка" регулярно закупает технику для фронта.

Отмечается, что среди "подарков" были гильзы, в одной из которых остался пороховой заряд, который и сдетонировал. Один из потерпевших потерял много крови, получив осколочное ранение. Сообщается, что он уже перенес операцию и его состояние стабилизируется. В свою очередь, второй потерпевший остался без пальцев.

Местные Telegram-каналы также утверждают, что осколочные ранения туловища получил исполнительный директор компании, которому другой сотрудник отнес в кабинет полученный от волонтера подарок. Последний, кроме ампутации двух пальцев, получил также рваную рану живота. Сообщалось, что из офиса на Киевском шоссе, 10-Б их доставили в городскую больницу №11, что на улице Воробьева.

Отметим, что "Копейка" является крупной сетью супермаркетов, абсолютное большинство которых расположено в Одесской области. По данным на сайте компании, она располагает 115 торговыми объектами, из которых 76 в Одессе и 9 в Черноморске.