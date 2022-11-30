- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв
В результате взрыва сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения.
Об этом сообщает RTVE Noticias.
30 ноября испанские СМИ сообщили о взрыве в посольстве Украины в Мадриде, Испания. В результате взрыва сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения и был эвакуирован в больницу Nuestra Señora de America в столице.
Также сообщается, что взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Источники агентства Efe утверждают, что письмо было адресовано послу, но его раскрыл один из сотрудников на территории дипмиссии.
Национальная полиция активировала антитеррористический протокол и охватила территорию, где находится посольство, по адресу Ронда Абубилья, 52. На месте работают специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ.
В настоящее время сотрудники посольства не делали заявлений по этому поводу.
В свою очередь в МИДе подтвердили взрыв конверта в посольстве Украины в Мадриде.
"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - написал в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, остальные сотрудники посольства не пострадали.
"Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом. Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы", - добавил Николенко.
Напомним, что в Турции задержан подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле.