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В районе Шахтерска ВСУ нанесли невосполнимые расходы командованию захватчиков
В результате удара украинских военных с РСЗО HIMARS в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ, один - тяжело ранен, сообщает Стратком Вооруженных сил Украины.
Также сегодня был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии (в/ч 47084, Владикавказ) южного военного округа вооруженных сил РФ Валентин Данилов.
Напомним также, что в понедельник вечером на складах боеприпасов оккупантов в Новой Каховке тоже прогремела серия взрывов. Местные жители заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, в результате попадания ракет.
Российские СМИ пишут, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с селитрой. При этом пропагандисты утверждают, что удар был нанесен по жилищному кварталу. О потерях оккупантов пока неизвестно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, глава Олешковской объединенной территориальной общины (мэр Олешек Херсонской области) Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться подальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.