У районі Шахтарська ЗСУ нанесли непоправних витрат командуванню загарбників

Внаслідок удару українських військових з РСЗВ HIMARS в районі Шахтарська загинули майже усі заступники командира 106 повітрянодесантної дивізії РФ, один – важко поранений, повідомляє Стратком Збройних сил України.

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Також сьогодні було ліквідовано начальника служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії (в/ч 47084, Владикавказ) південного військового округу збройних сил РФ Валентина Данилова.

Нагадаємо також, що у понеділок ввечері на складах боєприпасів окупантів у Новій Каховці також прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з селітрою. При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу. Про втрати окупантів поки невідомо.

Зазначимо, голова Олешківської об'єднаної територіальної громади (мер Олешок Херсонської області) Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.