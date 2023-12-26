В результате атаки дронами есть попадание на Николаевщине и Одесщине: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 26 декабря запустила ударные БПЛА. Зафиксировано попадание по промышленному предприятию в Николаевской области и объекта инфраструктуры в Одесской области

ПВО уничтожило 13 дронов

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Всего зафиксированы пуски 19 «Шахедов» .

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Попадания на Одесщине и Николаевщине

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Николаевской и Одесской областях зафиксировали попадание "Шахедов".

В Николаевской области вражеский беспилотник попал по промышленному предприятию, в результате чего были повреждены складские здания. Пострадавших нет.

"В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В ОК уточнили, что уничтожили девять "Шахедов": один над Херсонщиной и еще по четыре в небе Николаевщины и Одесщины.

В Херсонской области есть раненый

За минувшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Враг обстрелял из артиллерии Днепропетровщину

Военные Российской Федерации вечером 25 декабря нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району Днепропетровской области, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Вечером российские войска накрыли артогнем Никопольщину. Громко было в райцентре", - отметил Лысак.

Он добавил, что люди не пострадали. Последствия обстрела выясняются.

В других районах области ночь прошла спокойно – без вражеских атак.

Армия РФ обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, сегодня около 02:30 враг нанес удар по селу Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Также вчера около 10:00 произошел вражеский обстрел города Волчанск. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Кроме того, враг обстрелял село Песчаное Купянский район. Пострадал 63-летний местный житель, он получил взрывную травму, осколочные ранения. Потерпевшего госпитализировали.

Также в результате российского обстрела села Казачья Лопань поврежден частный дом.

Россияне нанесли 84 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки захватчики дважды обстреляли из РСЗО Роботино и атаковали 13 беспилотниками Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Красное, Волшебное, Роботино и Малую Токмачку.

По территории Гуляйполя, Левадного, Темировки, Полтавки, Белогорья, Преображенки, Каменского, Пятихаток, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня пришлось 69 артударов.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов граждан.