В результате атаки дронов Кривой Рог без света, есть попадание на Кировоградщине: ситуация в регионах

В ночь на 2 февраля российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по территории Украины. В Кривом Роге вражеский дрон повредил подстанцию "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители. Также врагу удалось попасть в инфраструктурный объект Кировоградской области.

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ПВО уничтожило 11 "шахедов"

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью враг запустил 24 ударных беспилотника типа Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожено 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

"Кроме того, по меньшей мере, семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Кривом Роге вражеский дрон повредил подстанцию "Укрэнерго"

Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью российская армия атаковала Криворожский район беспилотниками.

"Три "шахеда" сбили защитники с ПВК "Восток". Но есть и попадание БпЛА. Это привело к обесточению более 40 тыс. абонентов. В частности, двух шахт. Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность", - заметил Лисак.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", в результате повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.

Специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Дрон попал в инфраструктурный объект в Кировоградской области

Как сообщают Силы обороны Юга, 5 БПЛА были уничтожены в их зоне ответственности: 3 на Кировоградщине и 2 на Херсонщине.

"К сожалению, врагу удалось попасть в инфраструктурный объект Кировоградской области. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В Херсонской области погибли два человека

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 279 обстрелов, выпустив 1606 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпусти 26 снарядов.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, ударными дронами атаковали территорию и сооружение предприятия в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в течение суток российские войска совершили обстрелы около 17 населенных пунктов Харьковской области.

Авиационные удары оккупанты нанесли вблизи сел Колодязное, Синьковки, Песчаное.

Также ночью в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА.

В Волчанске в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных дома, хозяйственные здания, гаражи.

В результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожена здания и сооружения агропредприятия, повреждены 9 частных домовладений, линии электросетей.

В Запорожской области ранены двое мужчин

За прошедшие сутки враг атаковал 25 населенных пунктов Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты совершили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Волшебному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Левадном, Новоивановке, Новодаровке, Новоданиловке, Щербакам, Гуляйпольском, Малым Щербакам, Пятихатках и Степном, Степовом.

103 артудары пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Преображенки, Малиновки, Малой Токмачки, Белогорья, Степного, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

В результате вражеских артобстрелов ранения получил 40-летний житель Малой Токмачки и 33-летний житель Преображенки.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

За сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 4 ребенка, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, в Авдеевке ранен человек, а в Селидове повреждено админздание.

В Кураховской общине в Горняке повреждено 12 двухэтажек и 2 учебных заведения, в Веселом Гае повреждено 6 домов.

В Лиманской общине повреждена амбулатория в Заречном, разрушен дом в Ивановке.

В Переездном Звановской общины 1 дом разрушен, еще 1 — поврежден. В Соледарской общине обстреляны Раздолевка и Васюковка. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов.