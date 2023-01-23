В результате обстрела пострадало промышленное предприятие на Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 января оккупанты обстреляли из "Ураганов" и "Градов" Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под огнем российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольщине. Россияне дважды обстреляли район", - отметил Резниченко.

По его словам, в Мировскую и Марганецкую общины прилетели более 20 вражеских снарядов.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

На месте поражений работают представители ГСЧС – последствия еще выясняются.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются.

Напомним, из-за российских обстрелов 22 января в Марганце повреждены лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.