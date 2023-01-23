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В результате обстрела пострадало промышленное предприятие на Днепропетровщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 января оккупанты обстреляли из "Ураганов" и "Градов" Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под огнем российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольщине. Россияне дважды обстреляли район", - отметил Резниченко.
По его словам, в Мировскую и Марганецкую общины прилетели более 20 вражеских снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
На месте поражений работают представители ГСЧС – последствия еще выясняются.
Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, есть разрушения на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются.
Напомним, из-за российских обстрелов 22 января в Марганце повреждены лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.