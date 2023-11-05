В результате обстрелов в Херсонской области 2 погибших, в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Российские войска за прошедшие сутки 100 раз обстреляли Херсонщину, в результате чего два человека погибли и еще шестеро получили ранения. А в Харьковской области госпитализировали мужчину, который в своем дворе подорвался на взрывном устройстве.

Россияне 116 раз обстреляли Запорожскую область

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, российские войска 116 раз обстреляли 19 населенных пунктов области.

102 артобстрела пришлись по территории населенных пунктов на линии огня, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Каменского, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и Приморского.

Военнослужащие РФ совершили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Красной, Малиновке, Роботиному, Левадному, Полтавке и Пятихаткам, а также 4 авиаудара по Орехову и Роботиному.

За сутки поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

В Херсонской области двое погибших

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Захватчики обстреляли приграничье Сумщины

Утром российские войска обстреляли из минометов Шалыгинскую общину в Сумской области, сообщает Сумская ОВА.

«Утром россияне ударили из минометов по территории Шалыгинского общества. Зафиксировано 9 взрывов», – отметили в Сумской ОВА.

В Харьковской области мужчина во дворе подорвался на взрывном устройстве

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области.

Российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск и Бударки Чугуевского района, Купянск, Двуречную, Синковку, Петропавловку и другие населенные пункты Купянского района.

В селе Черкасские Тишки 51-летний гражданский мужчина на собственном дворе пытался разобрать взрывное устройство. В результате взрыва получил ранение. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.