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В России загорелась воинская часть, - СМИ

В России загорелась воинская часть, - СМИ

В Брянской области России загорелась воинская часть. Об этом сообщает телеграм-канал российского издания "Медуза".

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"11 июня около шести утра жители города Клинцы услышали четыре хлопка, похожие на взрывы. По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в городском круге Халтурино. После приезда МЧС пожар потушили", — сказано в сообщении.

Местные власти никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 25 апреля в российском Брянске произошел пожар на нефтебазе.

Автор:
Степан Крьока