У Росії загорілася військова частина, - ЗМІ

У Брянській області Росії спалахнула військова частина. Про це повідомляє телеграм-канал російського видання "Медуза".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"11 червня близько шостої ранку жителі міста Клинці почули чотири хлопки, схожі на вибухи. За непідтвердженою інформацією, спалахнула військова частина в міському колі Халтуріно. Після приїзду МНС пожежу загасили", - сказано в повідомленні.

Місцева влада ніяк не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 25 квітня у російському Брянську сталася пожежа на нафтобазі.