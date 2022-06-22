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В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод: причиной пожара мог стать удар беспилотника (ВИДЕО)
В Ростовской области утром, 22 июня, на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. По данным регионального МЧС, горят 50 квадратных метров, сообщает ряд российских СМИ.
Как рассказали в ГУ МЧС в Ростовской области РФ, в 9:25 (мск) поступила информация о возгорании в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.
Также сообщается, что пожар мог вспыхнуть в результате удара беспилотника. Официального подтверждения этой информации нет.
По словам журналиста Дениса Казанского, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод якобы принадлежит обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Виктору Медведчуку. По предварительной информации, пожар начался после хлопка", - пишет он.
Стоит отметить, что это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.
Напомним, российские войска в воскресенье утром, 3 апреля, нанесли авиаудары по Одессе. Одной из целей являлся инфраструктурный объект.