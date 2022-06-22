В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод: причиной пожара мог стать удар беспилотника (ВИДЕО)

В Ростовской области утром, 22 июня, на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. По данным регионального МЧС, горят 50 квадратных метров, сообщает ряд российских СМИ.

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Как рассказали в ГУ МЧС в Ростовской области РФ, в 9:25 (мск) поступила информация о возгорании в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.

Также сообщается, что пожар мог вспыхнуть в результате удара беспилотника. Официального подтверждения этой информации нет.

По словам журналиста Дениса Казанского, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод якобы принадлежит обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку.

"В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Виктору Медведчуку. По предварительной информации, пожар начался после хлопка", - пишет он.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе pic.twitter.com/Bsiob8DQky — Stanislav Tsykalovskyi (@proctolog) June 22, 2022

Стоит отметить, что это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Напомним, российские войска в воскресенье утром, 3 апреля, нанесли авиаудары по Одессе. Одной из целей являлся инфраструктурный объект.