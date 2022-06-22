У Ростовській області горів нафтопереробний завод: причиною пожежі став удар безпілотника (ВІДЕО)

У Ростовській області вранці, 22 червня, на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася пожежа. За даними регіонального МНС, горять 50 квадратних метрів, повідомляє низка російських ЗМІ.

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Як розповіли в ГУ МНС у Ростовській області РФ, о 9:25 (мск) надійшла інформація про спалах у теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі на площі 50 квадратних метрів. Грози поширення вогню немає, постраждалих теж немає.

Також повідомляється, що пожежа могла спалахнути внаслідок удару безпілотника. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За словами журналіста Дениса Казанського, Новошахтинський нафтопереробний завод нібито належить обвинуваченому у держзраді Віктору Медведчуку.

"У Ростовській області горить Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить Віктору Медведчуку. За попередньою інформацією, пожежа почалася після удару", - пише він.

Як пізніше повідомили представники підприємства, до пожежі на Новошахтинському нафтопереробному заводі справді привів удар двох безпілотників.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе pic.twitter.com/Bsiob8DQky — Stanislav Tsykalovskyi (@proctolog) June 22, 2022

Варто зазначити, що це єдиний нафтопереробний завод, що діє в Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного палива, прямогонного бензину.

Нагадаємо, російські війська в неділю вранці, 3 квітня, завдали авіаударів по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об'єкт.