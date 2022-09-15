В Румынии сошел с путей поезд с украинской кукурузой

Товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой сошел с рельсов в Румынии, в результате аварии два вагона вылетели из железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.

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Об этом сообщает польское издание Gospodarkamorska.

По информации издания, авария произошла в селе Рипа-де-Жос (уезд Муреш, Центральная Румыния).

Грузовой поезд с 30 вагонами направлялся в порт Констанца, расположенный на юго-востоке страны.

В результате аварии два вагона, груженые кукурузой, сошли с колеи, несколько тонн зерна высыпалось.

Румынская полиция начала расследование причин инцидента, следователи не исключают ни одной из версий происшествия, в том числе разрушения железной дороги или саботаж.

По данным издания, в среду днем начались работы по вывозу сошедших с рельсов вагонов и расчистке грузового пути, связывающего крупнейший румынский порт с центральной частью страны.

Отметим, это не первый подобный случай на румынской железной дороге. Так, на территории Румынии 29 июня сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов, принадлежащих украинскому частному оператору.