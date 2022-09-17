В селе Богатырь, куда оккупанты стянули личный состав и технику, раздалось пять взрывов

В субботу, 17 сентября, в селе Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области в субботу днем раздались пять взрывов, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Именно в это село оккупанты перебросили часть своей военной техники и личного состава.

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"Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов. Поэтому собираем информацию о потерях врага", - сказал Федоров, однако прямо не отметил, что речь идет об ударах ВСУ.

Напомним, недавно директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берьер заявил, что ВС РФ не способны достичь целей, которые перед ними поставило командование в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Ограниченные ресурсы оккупантов и эффективное контрнаступление украинских защитников доказали это. Начиная полномасштабную войну против Украины, как ранее сообщала американская разведка, РФ планировала оккупировать всю или большую часть Украины и установить свою марионеточную власть.

Однако сначала действенная оборона ВСУ, освобождение северных регионов, а теперь уже контрнаступление на некоторых направлениях разрушили эти планы врага.