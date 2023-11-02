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В селе Херсонской области было более 40 "прилетов", а над Днепропетровщиной сбили ракету: ситуация в регионах
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Этой ночью в Херсонской области один человек погиб, еще один - получил ранения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Так, в Херсонской области ночью враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили.
В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При ударе по селу Станислав один человек погиб. В селе было более 40 "прилетов".
Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.
За сутки зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
В Днепропетровской области около 2 ночи в селе Старые Кодаки в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены 3 частных дома и уничтожены 2 хозяйственные постройки.
Кроме того, из артиллерии враг обстрелял населённые пункты в Криворожском районе.
В Донецкой области вечером российские военные нанесли удар по Константиновке. Повреждены 3 частных дома и автомобиль.
Уже на рассвете под обстрел попал город Торецк.
В Николаевской области в 4 утра враг обстрелял город Очаков. Повреждены 3 дома.
В Сумской области российские военные из артиллерии ударили по приграничным населенным пунктам – городу Середина-Буда и селу Шалимовка.
В Харьковской области в результате обстрела из РСЗО села Зеленый Гай Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
В городе Волчанск Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия.
В селе Устиновка Купянского района обстрелом поврежден частный дом и с/х технику, а в селе Куриловка - дом и хозяйственное сооружение.
Кроме того, в селе Пески-Радьковские Изюмского района 35-летний местный житель на собственном подворье наступил на противопехотную мину "Лепесток". Он госпитализирован с ранением.
В Запорожской области зафиксировано 163 удара по 21 населенному пункту.
Враг нанес удар из авиации по Орехову, Роботиному и Новодаровке. В результате удара РСЗО погиб 52-летний житель Магдалиновки.
За сутки поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Отметим, накануне армия страны-агрессора РФ обстреляла 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.