В селе Херсонской области было более 40 "прилетов", а над Днепропетровщиной сбили ракету: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Этой ночью в Херсонской области один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Так, в Херсонской области ночью враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили.

В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения.

При ударе по селу Станислав один человек погиб. В селе было более 40 "прилетов".

Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

За сутки зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

В Днепропетровской области около 2 ночи в селе Старые Кодаки в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены 3 частных дома и уничтожены 2 хозяйственные постройки.

Кроме того, из артиллерии враг обстрелял населённые пункты в Криворожском районе.

В Донецкой области вечером российские военные нанесли удар по Константиновке. Повреждены 3 частных дома и автомобиль.

Уже на рассвете под обстрел попал город Торецк.

В Николаевской области в 4 утра враг обстрелял город Очаков. Повреждены 3 дома.

В Сумской области российские военные из артиллерии ударили по приграничным населенным пунктам – городу Середина-Буда и селу Шалимовка.

В Харьковской области в результате обстрела из РСЗО села Зеленый Гай Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В городе Волчанск Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещение агропредприятия.

В селе Устиновка Купянского района обстрелом поврежден частный дом и с/х технику, а в селе Куриловка - дом и хозяйственное сооружение.

Кроме того, в селе Пески-Радьковские Изюмского района 35-летний местный житель на собственном подворье наступил на противопехотную мину "Лепесток". Он госпитализирован с ранением.

В Запорожской области зафиксировано 163 удара по 21 населенному пункту.

Враг нанес удар из авиации по Орехову, Роботиному и Новодаровке. В результате удара РСЗО погиб 52-летний житель Магдалиновки.

За сутки поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Отметим, накануне армия страны-агрессора РФ обстреляла 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.