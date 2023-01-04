В Средиземном море сейчас находится 9 российских кораблей с 76 ракетами калибр, - ВМС

По состоянию на 4 января в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 9 российских военных кораблей, 5 из которых оснащены ракетами "Калибр". Общий залп – 76 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, а в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море на боевом 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

За сутки 3 января, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор, к Черному морю – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, 27 декабря 2022 года на боевом дежурстве в Черном море находились 10 российских кораблей, 3 из них оснащены ракетами калибр.