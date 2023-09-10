В Тернополе сгорел завод по производству пенопласта (ФОТО, ВИДЕО)

В Тернополе 10 сентября произошел масштабный пожар на заводе производителя пенополистирола и стекловаты PenoBoard. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, вызов на номер 101 о пожаре на предприятии по улице Микулинецкой, 46 поступил в 3:05.

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На место происшествия были направлены 2 отделение части специальной пожарной техники и 2 отделение 1 государственной пожарно-спасательной части. Пожар был классифицирован по 3-му номеру вызова.

Дополнительно на место возгорания был отправлен тактический пожарный робот из Ровно. В тушении пожара участвовало 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей.

Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата спасатели провели доразведку места происшествия, установив, что ориентировочная площадь горения составляет около 9 тысяч квадратных метров.

Общая площадь здания, которое было заполнено пенопластом, составляет 13 тысяч квадратных метров. Отмечается, что стены были сделаны из сэндвич-панелей, с металлическим покрытием на металлических фермах.

По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар и лишь в 14:45 - ликвидировать. Пострадавшие в результате происшествия не выявлены. Причины пожара устанавливаются.