В Харькове ракета попала в землю возле развлекательного комплекса, враг нанес авиационные удары по Орехову и Роботиному: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. В Шевченковском районе Харькова российская ракета С-300 попала в землю возле развлекательного заведения, а в Херсонской области из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения.

Враг обстрелял Харьков

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вчера вечером враг нанес удар, предварительно с ракетами С-300, по Шевченковскому району Харькова.

"Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты области.

В частности, под огнем окупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.

В Херсонской области один погибший

За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Как отметил Прокудин, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровщину

Войска РФ ночью дважды обстреляли Никопольщину - били из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой и Красногригоревской общинам. Выпустил более полудесятка снарядов", - отметил Лысак.

Он добавил, что пораженные территории еще обследуют и выясняют последствия атак.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Войска РФ атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области

Российские войска ночью обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области, сообщает Николаевская областная военная администрация.

“Вчера, в 23:03, 23:51 и сегодня ночью, 13 ноября, в 00:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки и Днепровское Куцурубской общины. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

При этом добавляется, что накануне в 08:46 был зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел по городу Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Враг ударил из авиации по Орехову и Роботиному

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, военнослужащие РФ попали по 21 населенному пункту Запорожской области. За сутки зафиксировано 57 ударов.

54 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавнов.

Также враг ударил из авиации по Орехову и Роботиному и атаковал беспилотниками Левадное.

Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома.