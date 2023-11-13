- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Харькове ракета попала в землю возле развлекательного комплекса, враг нанес авиационные удары по Орехову и Роботиному: ситуация в регионах
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. В Шевченковском районе Харькова российская ракета С-300 попала в землю возле развлекательного заведения, а в Херсонской области из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения.
Враг обстрелял Харьков
Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вчера вечером враг нанес удар, предварительно с ракетами С-300, по Шевченковскому району Харькова.
"Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.
Также за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, под огнем окупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.
В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.
В Херсонской области один погибший
За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Как отметил Прокудин, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровщину
Войска РФ ночью дважды обстреляли Никопольщину - били из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой и Красногригоревской общинам. Выпустил более полудесятка снарядов", - отметил Лысак.
Он добавил, что пораженные территории еще обследуют и выясняют последствия атак.
По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Войска РФ атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области
Российские войска ночью обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области, сообщает Николаевская областная военная администрация.
“Вчера, в 23:03, 23:51 и сегодня ночью, 13 ноября, в 00:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки и Днепровское Куцурубской общины. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.
При этом добавляется, что накануне в 08:46 был зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел по городу Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.
Враг ударил из авиации по Орехову и Роботиному
Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, военнослужащие РФ попали по 21 населенному пункту Запорожской области. За сутки зафиксировано 57 ударов.
54 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавнов.
Также враг ударил из авиации по Орехову и Роботиному и атаковал беспилотниками Левадное.
Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома.