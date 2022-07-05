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В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн грн
В Харьковские области по инициативе СБУ арестованы активы российских компаний более чем на 40 млн грн. Речь идет о 13 частных предприятиях, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины, сообщили в СБУ. Их учредители и конечные бенефициары – граждане и юридические лица РФ.
Решение об аресте движимого и недвижимого имущества, корпоративных прав этих компаний принял Киевский районный суд Харькова.
Как рассказывают в СБУ, каждое из этих предприятий перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающих налоги в государственный бюджет России.
Это компании разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Меры предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах)", – отчитываются в СБУ.
В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, что недавно на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн. грн. и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям России и Беларуси, также был наложен арест.