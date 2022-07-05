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На Харківщині заарештували активи російських компаній на 40 млн грн
У Харківські області за ініціативи СБУ арештовано активи російських компаній на понад 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України, повідомили в СБУ. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари – громадяни й юридичні особи РФ.
Рішення про арешт рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав цих компаній прийняв Київський районний суд Харкова.
Як розповідають в СБУ, кожне з цих підприємств перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету Росії.
Це компанії з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах)", – звітують в СБУ.
Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, що нещодавно на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі, також було накладено арешт.