В Харьковской области из-за обстрелов повреждены дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии и минометов расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Были повреждены многоквартирные дома, частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили.

Также вчера в 8:20 враг нанес два ракетных удара ракетами С-300 по центру Харькова. Повреждено здание одного из вузов и жилых домов.

Ранения получили 5 гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Остальные имеют легкие повреждения и лечатся амбулаторно.