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В Харьковской области из-за обстрелов повреждены дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии и минометов расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
Были повреждены многоквартирные дома, частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также вчера в 8:20 враг нанес два ракетных удара ракетами С-300 по центру Харькова. Повреждено здание одного из вузов и жилых домов.
Ранения получили 5 гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Остальные имеют легкие повреждения и лечатся амбулаторно.