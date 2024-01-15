В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете, в Херсонской области 4 раненых: какая ситуация в регионах (ФОТО)

Российские войска за минувшие сутки 121 раз обстреляли Херсонскую область, ранив четырех гражданских. Также враг обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения. А в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете.

В Херсонской области ранены четверо гражданских

За минувшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 788 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и магазин в Херсоне.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Также оккупанты обстреляли пункт «скорой» в Станиславе. Поврежден спецавтомобиль.

Кроме того, утром враг из артиллерии ударил по Станиславу. Было попадание в жилые дома.

В собственном доме ранения получила 69-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу

В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Марганцу Никопольского района, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждены две аптеки и магазин. Изувечены 2 пятиэтажных и столько же частных домов. Зацепило и 5 хозяйственных сооружений, газопровод, линию электропередач. Без света остались дома более 2 тыс семей", - подчеркнул он.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары врага нанес по Волчанску Чугуевского района и Ольховатке Купянского района.

Кроме того, враг обстрелял село Ольховатка Купянского района управляемыми авиабомбами. Повреждено предприятие, пострадавших нет.

Также оккупанты нанесли удар с РСЗО «Град» по Купянску. Повреждены жилые дома.

Синегубов также сообщил, что около 17:30 в лесу возле поселка Золочев Богодуховского района 56-летний мужчина подорвался на взрывном предмете и получил ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Враг обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области

За сутки оккупанты били по 19 городам и селам на линии огня - зафиксированы 84 удара, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Рашисты обстреляли из РСЗО Новоданиловку и Новодаровку, а также атаковали 21 беспилотником Гуляйполе, Волшебное, Красное, Малиновку, Новодаровку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Пятихатки", - говорится в сообщении.

61 артудар пришелся по территории Новоандреевки, Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботиного, Каменистого, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.