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В Житомирской области российские ракеты разрушили десятки домов
Один человек погиб и 2 получили травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору города Коростень Житомирской области. А в городе Овруч были разрушены 15 жилых домов, пять из которых полностью.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В результате ракетного удара по частному сектору в городе Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения", – говорится в сообщении.
По данным полиции, в Коростене несколько из домов полностью разрушены, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, восстановлению коммуникаций.
Вместе с тем ГСЧС информирует и о результатах ракетного удара по частному сектору в городе Овруч Житомирской области, где были разрушены 15 жилых домов, пять из которых – полностью. По данным спасателей, предварительно, жертв и пострадавших нет.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы местных отделений полиции. Они документируют последствия военных преступлений врага и оказывают необходимую помощь людям.
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