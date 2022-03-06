В Житомирской области российские ракеты разрушили десятки домов

Один человек погиб и 2 получили травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору города Коростень Житомирской области. А в городе Овруч были разрушены 15 жилых домов, пять из которых полностью.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате ракетного удара по частному сектору в городе Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения", – говорится в сообщении.

По данным полиции, в Коростене несколько из домов полностью разрушены, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, восстановлению коммуникаций.

Вместе с тем ГСЧС информирует и о результатах ракетного удара по частному сектору в городе Овруч Житомирской области, где были разрушены 15 жилых домов, пять из которых – полностью. По данным спасателей, предварительно, жертв и пострадавших нет.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы местных отделений полиции. Они документируют последствия военных преступлений врага и оказывают необходимую помощь людям.

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