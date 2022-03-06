На Житомирщині російські ракети зруйнували десятки будинків

Одна людина загинула та 2 отримали травми внаслідок російського ракетного удару по приватному сектору міста Коростень Житомирської області. А в місті Овруч було зруйновано 15 житлових будинків, п'ять із яких повністю.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"В результаті ракетного удару по приватному сектору в місті Коростень загинула 1 особа та 2 травмовані. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з подальшим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у Коростені кілька будинків повністю зруйновані, ще ряд мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо.

Наразі тривають роботи з розбору завалів, відновлення комунікацій.

Водночас ДСНС інформує і про результати ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч Житомирської області, де було зруйновано 15 житлових будинків, п'ять із яких повністю. За даними рятувальників, попередньо жертв і постраждалих немає.

На місцях пригоди працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділень поліції. Вони документують наслідки військових злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.

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