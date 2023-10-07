Враг ударил по Одесщине сверхзвуковыми ракетами "Оникс": последствия атаки (ФОТО)

Ночью 7 октября армия РФ атаковала Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью российские войска нанесли по Одесщине ракетный удар. Цели террористов – гражданская и припортовая инфраструктура", - отметил Кипер.

По его словам, в Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта.

Как сообщил глава области, пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов и выбиты окна.

Напомним, ночью 6 октября в течение трех часов армия страны-агрессора РФ атаковала ударными беспилотниками юг Одесской области. Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. Тогда было повреждено зернохранилище и загорелись 9 грузовых автомобилей.