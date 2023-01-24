За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек

Российские оккупационные войска в течение суток 23 января 29 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем оказались населённые пункты Херсонского и Бериславского районов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.

По словам главы области, враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Накануне захватчики обстреляли судостроительный завод и жилые дома Херсона.