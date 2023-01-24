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За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек
Российские оккупационные войска в течение суток 23 января 29 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем оказались населённые пункты Херсонского и Бериславского районов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.
По словам главы области, враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Накануне захватчики обстреляли судостроительный завод и жилые дома Херсона.