За сутки Запорожская область пережила рекордный 171 обстрел: оккупанты применяли зажигательные боеприпасы

Армия страны-агрессора РФ увеличивает интенсивность обстрелов Запорожской области. В течение суток 17 января оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов региона.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Продолжаем защищать наш регион от вражеского нашествия. Потуги захватчика стать хозяином чужой земли неудачны, хотя интенсивность вражеского огня продолжает расти. За прошедшие сутки мы пережили рекордный 171 обстрел, добавилось еще 22 сообщения о разрушении домов и квартир мирных людей в результате попаданий снарядов и ракет", – отметил Старух.

По его словам, в течение суток обстрелы подверглись 26 населенных пунктов Запорожской области.

Больше всего страдают по-прежнему общины на линии огня – опять Степногорск, Орехов и Гуляйполе пылают. С самого утра обстрелам подвергается Таврическая община.

Как отметил Старух, вражеская артиллерия и "Грады" несут разрушения и не дают покоя. В настоящее время один раненый человек в Гуляйполе.

"Кроме того, нарушая все правила ведения войны, враг применяет зажигательные боеприпасы", - подчеркнул Старух.

Отметим, накануне враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской общины. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили.