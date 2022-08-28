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Происшествия
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Запорожье снова подверглось вражеской атаке

Запорожье снова подверглось вражеской атаке

Ночью 28 августа армия страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Этой ночью Запорожье снова подверглось вражеской атаке. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города", - отметил он.

В настоящее время известно о пяти пострадавших домах и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла.

Дополнительная информация уточняется.

Напомним, ночью 27 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Было зафиксировано 16 "прилетов".

Автор:
Светлана Манько