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Запорожье снова подверглось вражеской атаке
Ночью 28 августа армия страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.
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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Этой ночью Запорожье снова подверглось вражеской атаке. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города", - отметил он.
В настоящее время известно о пяти пострадавших домах и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Дополнительная информация уточняется.
Напомним, ночью 27 августа армия страны-агрессора РФ нанесла очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Было зафиксировано 16 "прилетов".