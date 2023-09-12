Запорожская область страдает от террора захватчика: зафиксированы обстрелы 26 населенных пунктов

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 11 сентября враг нанес 103 удара по 26 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск.

Также 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавное и Каменское.

Кроме того, 87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботиного, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

За сутки разрушения получили 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные сооружения.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне армия РФ нанесла 121 удар по 33 населенным пунктам Запорожской области. В результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина.