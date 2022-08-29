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Захватчики нанесли с утра ракетный удар по Харькову, ранив мирного жителя
Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупационные войска обстреляли кассетными боеприпасами Киевский район Харькова, пострадавший, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется", – написал он. Кроме того, 28 августа, около 20:00, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по центру Харькова. Частично разрушены административные здания в центре города. Никто не пострадал.
За прошедшие сутки продолжались вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Разрушены гаражи.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека (в Харьковском и Богодуховском районах). Днем ранее, ночью 27 августа, россияне нанесли коварный ракетный удар по центру Харькова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение тех суток враг продолжал обстрелы Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области.