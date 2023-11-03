Житомир остался без воды: в городе проблемы с канализацией

В Житомире приостановили водоснабжение в связи с аварией напорного канализационного коллектора. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба "Житомирводоканала".

Отмечается, что коллектор, которым транспортируются стоки со всего города в очистные сооружения, вышел из строя.

"Чтобы работники могли провести работы по восстановлению целостности канализационной сети, с 15:00 должны приостановить водоснабжение города", – говорится в сообщении.

В комментариях к посту в Facebook пресс-служба сообщила, что специалисты обнаружили 40-сантиметровую трещину в коллекторе. Работники попытаемся отремонтировать его сегодня и возобновить водоснабжение.

Вода в Житомире: детали аварии

Как сказал директор КП "Житомирводоканал" Роман Илык в комментарии "Суспільному", в областном центре повреждена главная канализационная труба, расположенная возле насосно-канализационной станции на улице Ивана Гонты.

"Порыв произошел утром, в пять или шесть часов. Наши ремонтные бригады там начали работать сразу, без перерыва. И будут работать до тех пор, пока не устранят повреждения", – проинформировал он.

По словам Илика, сначала бригада работала на объекте без отключения водоснабжения, но из-за того, что повреждение масштабное, и постоянная циркуляция воды мешала ремонтным работам, было принято решение о приостановке водоснабжения в городе.

Директор "Житомирводоканала" добавил, что специалисты на объекте будут работать допоздна. Водоснабжение будет пытаться восстановить как можно быстрее – сегодня вечером.

В свою очередь Государственная экологическая инспекция Полесского округа сообщила, что из-за порыва коллектора произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев. Специалисты взяли пробы воды в местах сброса, выше и ниже по реке для определения концентрации загрязняющих веществ.

После устранения аварийной ситуации будет рассчитан размер ущерба, нанесенного окружающей среде.