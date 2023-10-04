В Измаиле начальника КП разоблачили на хищении международного гранта на строительство канализации (ФОТО)

Главное управление полиции в Одесской области сообщило директору одного из коммунальных предприятий Измаильского горсовета о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере при реализации гранта на строительство канализации.

Как сообщают в полиции и прокуратуре, 42-летний госслужащий, назначенный менеджером международного грантового проекта, разработал и на протяжении четырех лет реализовал преступный план по завладению грантовыми средствами.

Для этого он использовал частную фирму, которую сам основал 10 лет назад, а затем передал на правах собственности другому подконтрольному ему лицу. Это предприятие в ходе реализации грантовой программы должно было оказывать управленческие услуги.

В частности, речь идет о координации проекта, составлении отчетов о ходе выполненных работ, разработке плана мониторинга проекта и его реализации, разработке плана по управлению рисками.

Фото: ГУНП в Одесской области Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

С 2019 года подконтрольные фигуранту лица с этого предприятия составляли ложные акты о якобы предоставленных услугах по управлению проектом. Сам же фигурант, как официальный менеджер от органов местной власти, фиктивные документы утверждал.

Более того, отмечается, что отчеты не отвечали условиям договора и техническому заданию, ограничиваясь лишь составлением статистической отчетности о выполнении проекта и коммуникацией с грантодателями. Таким образом в течение четырех лет на счет частной фирмы было перечислено 7,2 миллиона гривен за услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

Указанные средства выделялись Украине для реализации совместной операционной программы "Украина – Румыния 2014-2020", в рамках которой в Измаиле должно быть построено 11,226 км канализационных сетей. Ныне же отвод канализационных стоков ведется по аварийной ветке.

Чиновнику сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере (части 3 и 4 статьи 191 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие причастные к незаконной схеме лица.