В Ізмаїлі керівника КП викрили на розкраданні міжнародного гранту на будівництво каналізації (ФОТО)

Головне управління поліції в Одеській області повідомило директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міськради про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі при реалізації гранту на будівництво каналізації.

Як повідомляють в поліції та прокуратурі, 42-річний держслужбовець, що був призначений менеджером міжнародного грантового проєкту, розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами.

Для цього він використав приватну фірму, яку сам заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі. Це підприємство в ході реалізації грантової програми повинно було надавати управлінські послуги.

Зокрема, йдеться про координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

Фото: ГУНП в Одеській області Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

З 2019 року підконтрольні фігуранту особи з підприємства складали неправдиві акти про нібито надані послуги з управління проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер від органів місцевої влади, фіктивні документи затверджував.

Більш того, зазначається, що звіти не відповідали умовам договору та технічному завданню, обмежуючись лише складанням статистичної звітності щодо виконання проєкту та комунікацією з грантодавцями. У такий спосіб протягом чотирьох років на рахунок приватної фірми було перераховано 7,2 мільйона гривень за послуги, які насправді не надавались.

Вказані кошти виділялись Україні для реалізації спільної операційної програми "Україна - Румунія 2014-2020", в межах якої в Ізмаїлі мають побудувати 11,226 км каналізаційних мереж. Сьогодні ж відведення каналізаційних стоків ведеться по аварійній гілці.

Посадовцю повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі (частини 3 та 4 статті 191 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні до незаконної оборудки особи.