Ексголову "Київводоканалу" викрили на розкраданні 65 мільйонів гривень на несправній насосній станції

Печерське управління поліції Києва за оперативного супровому Служби безпеки України повідомило колишньому керівнику акціонерної компанії "Київводоканал" про підозру в розтраті майже 65 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Як повідомляють столична поліція, прокуратура та СБУ, в березні 2022 року за ініціативи цього експосадовця, а також директорів двох департаментів міської адміністрації розпорядженням КМДА було прийнято рішення про передислокацію плавучої насосної станції, яка перебуває на балансі "Київводоканалу" для забезпечення населення столиці питною водою.

Фото: ГУНП в Києві

Її мали перенести на річку Десна, де вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва. Обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону.

Втім, за даними слідства, плавуча станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню, і екскерівник компанії про це знав. Попри це з резервного фонду бюджету Києва на роботи з її передислокації було витрачено понад 64 мільйона гривень, що становить біля 90% від загальної вартості запланованих робіт (понад 69 мільйонів).

Фігуранти уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни, однак насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь.

Роботи з передислокації плавучої насосної станції не виконані дотепер, отже кошти з резервного фонду міськбюджету було витрачено безпідставно. Наразі ексгендиректору водоканалу інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Під час обшуків в офісних приміщеннях компанії-підрядника та "Київводоканалу" було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, яка використовувалась для легалізації розкрадання коштів.

Проведені судова комплексна транспортно-товарознавча та водно-технічна експертизи підтвердили, що плавуча станція не була придатна до експлуатації, оскільки технічний стан основних складових конструкцій понтону та надбудови судноплавного засобу мав недоліки та дефекти, які потребували капітального ремонту.

Зазначимо, що на початку серпня у межах цього провадження вже було повідомлено про підозру у службовій недбалості директорам двох департаментів міськадміністрації, які не перевірили технічний стан зазначеної споруди. Втім, фото до новини про екскерівника "Київводоканалу" в поліції наводять із тими ж людьми.