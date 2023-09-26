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Эксголову "Киевводоканала" разоблачили на хищении 65 миллионов гривен на неисправной насосной станции
Печерское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило бывшему руководителю акционерной компании "Киевводоканал" о подозрении в растрате почти 65 миллионов гривен бюджетных средств.
Как сообщают столичная полиция, прокуратура и СБУ, в марте 2022 года по инициативе этого экс-служащего, а также директоров двух департаментов городской администрации распоряжением КГГА было принято решение о передислокации плавучей насосной станции, находящейся на балансе "Киевводоканала", для обеспечения населения столицы.
Ее должны были перенести на реку Десна, где она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона.
Впрочем, по данным следствия, плавучая станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке, и экс-руководитель компании об этом знал. Несмотря на это, из резервного фонда бюджета Киева на работы по ее передислокации было израсходовано более 64 миллионов гривен, что составляет около 90% от общей стоимости запланированных работ (более 69 миллионов).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фигуранты заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны, однако на самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с последующим выводом "в тень".
Работы по передислокации плавучей насосной станции не выполнены до сих пор, ввиду чего средства из резервного фонда горбюджета оказались потрачены безосновательно. Экс-гендиректору водоканала теперь вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).
В ходе обысков в офисных помещениях компании-подрядчика и "Киевводоканала" была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, которая использовалась для легализации хищения средств.
Проведенные судебная комплексная транспортно-товароведческая и водно-техническая экспертизы подтвердили, что плавучая станция не была пригодна к эксплуатации, поскольку техническое состояние основных составляющих конструкций понтона и надстройки судоходного средства свидетельствовал о недостатка и дефектах, требовавших капитального ремонта.
Отметим, что в начале августа в рамках этого же дела уже было сообщено о подозрении в служебной халатности директорам двух департаментов горадминистрации, которые не проверили техническое состояние указанного сооружения. Впрочем, фото к новости об экс-главе "Киевводоканала" в полиции приводят с теми же людьми.