Эксголову "Киевводоканала" разоблачили на хищении 65 миллионов гривен на неисправной насосной станции

Печерское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило бывшему руководителю акционерной компании "Киевводоканал" о подозрении в растрате почти 65 миллионов гривен бюджетных средств.

Как сообщают столичная полиция, прокуратура и СБУ, в марте 2022 года по инициативе этого экс-служащего, а также директоров двух департаментов городской администрации распоряжением КГГА было принято решение о передислокации плавучей насосной станции, находящейся на балансе "Киевводоканала", для обеспечения населения столицы.

Фото: ГУНП в Киеве

Ее должны были перенести на реку Десна, где она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона.

Впрочем, по данным следствия, плавучая станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке, и экс-руководитель компании об этом знал. Несмотря на это, из резервного фонда бюджета Киева на работы по ее передислокации было израсходовано более 64 миллионов гривен, что составляет около 90% от общей стоимости запланированных работ (более 69 миллионов).

Фигуранты заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны, однако на самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с последующим выводом "в тень".

Работы по передислокации плавучей насосной станции не выполнены до сих пор, ввиду чего средства из резервного фонда горбюджета оказались потрачены безосновательно. Экс-гендиректору водоканала теперь вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

В ходе обысков в офисных помещениях компании-подрядчика и "Киевводоканала" была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, которая использовалась для легализации хищения средств.

Проведенные судебная комплексная транспортно-товароведческая и водно-техническая экспертизы подтвердили, что плавучая станция не была пригодна к эксплуатации, поскольку техническое состояние основных составляющих конструкций понтона и надстройки судоходного средства свидетельствовал о недостатка и дефектах, требовавших капитального ремонта.

Отметим, что в начале августа в рамках этого же дела уже было сообщено о подозрении в служебной халатности директорам двух департаментов горадминистрации, которые не проверили техническое состояние указанного сооружения. Впрочем, фото к новости об экс-главе "Киевводоканала" в полиции приводят с теми же людьми.