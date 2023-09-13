"Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" призывают продлить срок поверки счетчиков: каков масштаб проблемы в столице

"Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" призывают Кабинет министров продлить срок поверки квартирных приборов учета горячей и холодной воды и тепловой энергии до конца 2023 года. Как говорится в сообщении, соответствующее обращение столичные предприятия направят премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Поставщики комуслуг указывают, что из-за военного положения многие киевляне не могли поверить счетчики в установленные сроки, поскольку многие граждане сейчас находятся в рядах Вооруженных сил Украины или находятся за ее пределами, из-за чего физически не могут выполнить требование постановления правительства №440 от 7 апреля.

Этот документ возобновил обязательную поверку квартирных приборов учета для жителей тех территорий, которые не оккупированы и где не ведутся боевые действия. В соответствии с принятым правительством документом, счетчики с просроченными свидетельствами должны пройти периодическую поверку, а в противном случае – должны быть сняты с учета.

Как напоминают в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале", до этого более года действовало другое постановление Кабмина (№412 от 5 апреля 2022 года), позволявшее гражданам не поверять квартирные приборы учета из-за введения военного положения. Таким образом, в городах увеличилось количество домохозяйств, требующих выполнения поверки.

"Учитывая то, что новое постановление КМУ №440 было опубликовано с опозданием на месяц, а вступило в силу еще через месяц, то осуществить поверку такого масштабного количества приборов учета в установленные сжатые сроки – в течение месяца – фактически невозможно", - говорится в сообщении.

По данным "Киевтеплоэнерго", в Киеве под действие постановления попали более 112 тысяч счетчиков горячей воды и тепла, то есть более 11%. По состоянию на 10 сентября было поверено только 28 тысяч таких приборов.

Об аналогичной ситуации с квартирными приборами учета холодной воды сообщают и в "Киевводоканале": по подсчетам предприятия, не поверенных счетчиков в столице 160 тысяч.

Как отметил главный инженер расчетного департамента "Киевводоканала" Евгений Шкадро, несмотря на то, что спрос на поверку начал расти, очевидной является необходимость продления сроков поверки для горожан.

Кроме того, он указал, что сейчас в этой деятельности наблюдаются случаи мошенничества, потому гражданам лучше обращаться за поверкой непосредственно в "Киевводоканал" или коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса".

Источник фото: ua.depositphotos.com