"Київтеплоенерго" та "Київводоканал" закликають продовжити термін повірки лічильників: який масштаб проблеми в столиці

"Київтеплоенерго" та "Київводоканал" закликають Кабінет міністрів продовжити термін повірки квартирних приладів обліку гарячої та холодної води і теплової енергії до кінця 2023 року. Як ідеться у їхньому повідомленні, відповідне звернення столичні підприємства спрямують прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

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Постачальники компослуг вказують, що через воєнний стан багато киян не могли повірити лічильники у встановлені терміни, оскільки багато громадян зараз перебувають у лавах Збройних сил України або знаходяться за її межами, через що фізично не можуть виконати вимогу постанови уряду №440 від 7 квітня.

Цей документ відновив обов’язкову повірку квартирних приладів обліку для жителів тих територій, які не є окупованими та де не ведуться бойові дії. Відповідно до прийнятого Урядом документу, лічильники з протермінованими свідоцтвами мають пройти періодичну повірку, а в іншому випадку – мають бути зняті з обліку.

Як нагадують у "Київтеплоенерго" та "Київводоканалі", до цього більше року діяла інша постанова Кабміну (№412 від 5 квітня 2022 року), що дозволяла громадянам не повіряти квартирні прилади обліку через введення воєнного стану. Таким чином, у містах збільшилась кількість домогосподарств, що потребують виконання повірки.

"Враховуючи те, що нова постанова КМУ №440 була опублікована із запізненням на місяць, а набула чинності ще через місяць, то здійснити повірку такої масштабної кількості приладів обліку в установлені стислі терміни – протягом місяця – є фактично неможливим", - йдеться в повідомленні.

За даними "Київтеплоенерго", у Києві під дію постанови потрапили більше 112 тисяч лічильників гарячої води та тепла, тобто понад 11%. Натомість станом на 10 вересня було повірено лише 28 тисяч таких приладів.

Про аналогічну ситуацію з квартирними приладами обліку холодної води повідомляють і в "Київводоканалі": за підрахунками підприємства, неповірених лічильників в столиці 160 тисяч.

Як зазначив головний інженер розрахункового департаменту "Київводоканалу" Євген Шкадро, попри те, що попит на повірку почав зростати, очевидною є необхідність продовження термінів повірки для містян.

Окрім того, він вказав, що зараз у цій діяльності спостерігаються випадки шахрайства, тому громадянам краще звертатися за повіркою безпосередньо до "Київводоканалу" чи комунального концерну "Центр комунального сервісу".

Джерело фото: ua.depositphotos.com