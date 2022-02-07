Полиция наведалась в "Киевводоканал": расследуют воровство на закупках монтажного оборудования

Следователи Главного управления полиции в Киеве и департамента стратегических расследований Нацполиции 7 февраля проводят осмотр складских помещений ЧАО "Киевводоканал". Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, следственные действия проводятся во исполнение постановления судьи.

По данным следствия, в 2018-2020 годах между "Киевводоканалом" и некой компанией был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Однако группа предприятий, у которых, согласно бухгалтерской и налоговой отчетности, этот подрядчик закупал оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, оказались с признаками фиктивности. Полиция посчитала, что речь идет о схеме завладения деньгами "Киевводоканала" в особо крупных размерах.

Ранее полиция с прокуратурой провели обыск у подрядной организации, а теперь решили посетить и "Киевводоканал" для установления фактического местонахождения оборудования и комплектующих к нему, как и для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовных правонарушений.

Напомним, что в июле прошлого года в "Киевводоканале" уже проходили обыски, которые проводило Государственное бюро расследований в рамках дела о завышении стоимости работ и материалов при реконструкции канализационных коллекторов и Бортнической станции аэрации.

Ранее в январе 2021 года Служба безопасности задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов "Киевводоканала". Причем служба безопасности предприятия отказала в доступе на территорию главного офиса компании, после чего представители СБУ попросту выломали дверь.