ГБР обыскало "Киевводоканал"

Сотрудники Государственного бюро расследований 8 июля пришли с обыском в главный офис акционерной компании "Киевводоканал". Об этом говорится в сообщении предприятия.

Указывается, что следственные действия проводятся в соответствии с постановлением суда по делу относительно объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов "Киевводоканала" и начали процессуальные действия. Компания подчеркивает, что ее сотрудники никоим образом следователям не препятствуют.

Ранее в этот же день следователи ГБР с сотрудниками Службы безопасности Украины наведались с обысками в департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации и коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Отметим также, что в январе СБУ задержали на взятке заместителя начальника одного из департаментов "Киевводоканала". Причем служба безопасности предприятия отказала им в доступе на территорию главного офиса компании, после чего представители СБУ попросту выломали дверь.

Напомним, что обыски на коммунальных предприятиях и прочих структурах столицы резко активизировались в мае. В частности, они затронули "Киевский метрополитен", "Городской магазин", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", упомянутый выше "Киевавтодор", "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КГГА. Власти Киева сочли это проявлением политического давления, в частности на мэра Виталия Кличко.