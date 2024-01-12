Австралийский производитель лития приобрел украинскую компанию

Австралийская European Lithium стала владелицей компании ООО "Європейський літій Україна" (в прошлом - "Петро-Консалтинг"). Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба австралийской фирмы.

Согласно данным YouContol, конечным бенефициарным владельцем ООО "Європейський літій Україна" теперь является Тони Сейдж – председатель правления European Lithium.

"По итогам 2023 года все юридические процедуры завершены, и European Lithium в реестре – 100%-й владелец украинской компании", – сказал неисполнительный директор European Lithium Михаил Жернов в комментарии изданию Nadra.info.

Европейский литий Украина: что известно о компании

ООО "Європейський літій Україна" ("Петро-Консалтинг") было основано в 2010 году. В 2018-м издание "Наші гроші" связывало фирму с тогдашним народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко.

В ноябре 2021 стало известно, что European Lithium согласилась приобрести "Петро-Консалтинг". Как отмечает Liga.net, соглашение должны были закрыть при условии, что "Європейський літій Україна" выиграет необходимые судебные дела и оставит за собой право разработки двух литиевых месторождений – вблизи Курахово Донецкой области и в Новоукраинском районе Кировоградской области. Но в итоге стороны договорились завершить покупку в конце 2023 года.

Летом 2023-го председатель правления European Lithium Тони Сейдж в интервью Forbes сказал, что компания больше не претендует на месторождение в Донецкой области, поскольку оно расположено слишком близко к линии фронта. В то же время компания хочет инвестировать 1 млрд долларов в добычу лития в Украине, поскольку участок "Добра" в Кировоградской области содержит огромные залежи, которые могут быть самыми большими в Европе.

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