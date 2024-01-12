Австралійський виробник літію придбав українську компанію

Австралійська European Lithium стала власницею компанії ТОВ "Європейський літій Україна" (в минулому – "Петро-Консалтинг"). Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба австралійської фірми.

Згідно з даними YouContol, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Європейський літій Україна" тепер є Тоні Сейдж – голова правління European Lithium.

"За підсумками 2023 року всі юридичні процедури завершено, і European Lithium в реєстрі – 100%-й власник української компанії", – сказав невиконавчий директор European Lithium Михайло Жернов у коментарі виданню Nadra.info.

Європейський літій Україна: що відомо про компанію

ТОВ "Європейський літій Україна" ("Петро-Консалтинг") було засноване у 2010 році. У 2018-му видання "Наші гроші" повʼязувало фірму з тодішнім народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком.

У листопаді 2021 року стало відомо, що European Lithium погодилася придбати "Петро-Консалтінг". Як зауважує Liga.net, угоду мали закрити за умови, що "Європейський літій Україна" виграє необхідні судові справи та залишить за собою право розробки двох літієвих родовищ – поблизу Курахового на Донеччині та в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Але в підсумку сторони домовилися завершити придбання наприкінці 2023 року.

Влітку 2023-го голова правління European Lithium Тоні Сейдж в інтервʼю Forbes сказав, що компанія більше не претендує на родовище на Донеччині, оскільки воно розташоване надто близько до лінії фронту. Водночас компанія хоче інвестувати 1 млрд доларів у видобуток літію в Україні, оскільки ділянка "Добра" в Кіровоградській області містить великі поклади, які можуть бути найбільшими в Європі.

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