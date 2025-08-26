Flex после атаки: выживет ли завод в Мукачево и что будет с работниками

После ракетной атаки завод Flex прекратил работу и отправил часть работников в простой. В компании пока не знают, как долго завод будет возобновлять работу, но уверяют, что не собираются сокращать персонал и выполнят обязательства перед заказчиками. Однако как долго продлится простой завод, не знает ни его руководство, ни работники, которых опросило Delo.ua .

Атака на завод американской компании Flex в Мукачево Закарпатской области стала шоком как для местных жителей, за более чем три года полномасштабной войны не знавших попаданий и комендантского часа, так и для американского бизнеса. Глава Американской торговой палаты Энди Гундер посетил предприятие на второй день.

"Россия не ищет мира - она атакует американские интересы и ценности. Мы призываем президента Дональда Трампа поддержать американский бизнес в Украине. Встать на защиту ценностей, на которых построены Соединенные Штаты. Показать Путину, что Америка защищает своих", — сказал Гундер.

Предприятие было важной частью местной экономики и крупнейшим налогоплательщиком в Мукачевской громаде: в 2024 году сумма уплаченных налогов составила 340 млн грн. Так что возобновление работы завода остро стоит для местных властей. Глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий заявил о возможности релокации предприятия, а также сообщил о возможности выделения 16 млн грн для восстановления завода из бюджета. А на самом предприятии сейчас ликвидируют последствия ракетной атаки и подсчитывают ущерб.

Последствия разрушений на заводе Flex

Завод возобновит работу, но в меньших объемах

Директор по маркетингу и коммуникациям Татьяна Бомбушкар в комментарии Delo.ua рассказала, что, несмотря на недавнюю ракетную атаку, компания Flex решила продолжить работу в Украине и отстроит разрушенные активы.

"У нас есть полная поддержка от корпорации Flex и от нашей CEO Ревати Адвайти. Мы получили согласование на восстановление. Сейчас мы пытаемся постепенно восстановить все наши производственные процессы и продолжим работать. Хотя, конечно, не в том объеме, что был раньше", — сказала топменеджер.

В комментарии она отметила, что не может комментировать объем ущерба и средства, необходимые для восстановления, поскольку сейчас ликвидация последствий атаки еще не завершена, поэтому никаких оценок у компании нет. Относительно возобновления работы Flex рассматривает разные сценарии. В том числе руководство изучает возможность релокации, но планирует отстроить поврежденные производственные мощности на своей площадке.

Flex работает в Украине уже более 20 лет. С 2002 года компания работала в Берегово (Закарпатье) на базе местного радиозавода. А с 2012 года предприятие переехало в Мукачево. Компания Flex Украина является частью международной корпорации Flex со штаб-квартирой в Сингапуре и производит товары для медицины, потребительской электроники, бытовой техники. Среди клиентов предприятия – Google, Nike, Lenovo, Philips, а также Nespresso.

Бомбушкар говорит, что новости об атаке не повлияли на взаимоотношения компании с клиентами. Компания продолжит выполнять обязательства по контрактам. Отчасти сейчас может работать предприятие в Мукачево, а с частью проектов помогают заводы Flex в соседних странах ЕС.

"Наши клиенты понимали все риски. И сейчас мы продолжаем выполнять свои обязательства. Мы сохранили лучшие отношения с нашими партнерами, которые были до этого инцидента", - отметила топменеджер.

Работников отправили в простой. Как долго это продлится пока неизвестно

До начала полномасштабной войны на заводе работало более 4500 тыс. работников, а за три года войны их численность сократилась до 2600. Сейчас компания отправила непроизводственный персонал на отдаленную работу, а производственные работники в простое, кроме тех, кто привлечен к ликвидации последствий атаки.

При этом Бомбушкар говорит, что предприятие продолжает выплачивать заработную плату работникам на время вынужденного простоя. Но она не назвала возможных терминов этого простоя. По данным Закарпатской ОВА, средняя зарплата на предприятии составляет 35 тыс. грн, тогда как работники предприятия сказали, что большинство персонала получает около 20 тыс. грн.

"Все работники и дальше трудоустроены и получают среднюю заработную плату. Никаких заявлений на увольнение или переводы в другие подразделения компании нет. Весь наш персонал, остается в нашей компании", — отметила Бомбушкар.

Один из работников завода в комментарии подтвердил Delo.ua, что производственный персонал перевели в простой с сохранением зарплаты, а непроизводственный на отдаленную работу. Сколько продлится простой работники также не знают.

"Сейчас мы не работаем, всем работникам открыли простой и зарплату выплачивают. Сколько это продлится никто пока не знает. Сегодня желающие присоединились к расчистке развалов, где это безопасно.

По его словам, во время ракетной атаки на предприятии работала смена около 600 работников, большинство из них смогли спастись в обустроенном укрытии. Но те, кто работал на складе, не смогли добраться до укрытия. Сейчас руководство рассматривает возможность постройки другого укрытия. Кроме того, при обстреле работникам помогли инструктажи в чрезвычайных ситуациях, что позволило организовать эвакуацию персонала и избежать человеческих жертв.