Flex після атаки: чи виживе завод у Мукачеві та що буде з працівниками

Після ракетної атаки завод Flex припинив працювати та відправив частину працівників в простій. В компанії поки не знають як довго завод буде відновлювати роботу, але запевняють, що не збираються скорочувати персонал та виконають зобов'язання перед замовниками. Проте як довго триватиме простій заводу не знає ні його керівництво, ні працівники, яких опитало Delo.ua .

Атака на завод американської компанії Flex в Мукачеві Закарпатської області стала шоком як для місцевих жителів, які за три роки повномасштабної війни не знали влучань та комендантської години, так і для американського бізнесу. Голова Американської торгівельної палати Енді Гундер відвідав підприємство на другий день.

"Росія не шукає миру — вона атакує американські інтереси та цінності. Ми закликаємо президента Дональда Трампа підтримати американський бізнес в Україні. Стати на захист цінностей, на яких побудовані Сполучені Штати. Показати Путіну, що Америка захищає своїх", — сказав голова Гундер.

Підприємство було важливою частиною місцевої економіки та найбільшим платником податків у Мукачівській громаді: у 2024 році сума сплачених податків склала 340 млн грн. Тож відновлення роботи заводу гостро стоїть для місцевої влади. Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький заявив про можливість релокації підприємства, а також повідомив про можливість виділення 16 млн грн для відбудови заводу з бюджету. А на самому підприємстві зараз ліквідують наслідки ракетної атаки та підраховують збитки.

Наслідки руйнувань на заводі Flex

Завод відновить роботу, але в менших обсягах

Директор з маркетингу та комунікацій Тетяна Бомбушкар в коментарі Delo.ua розповіла, що попри нещодавню ракетну атаку компанія Flex вирішила продовжити роботу в Україні та відбудує зруйновані активи.

"Ми маємо повну підтримку від корпорації Flex та від нашої CEO Реваті Адвайті. Ми отримали погодження на відновлення. Зараз ми намагаємося поступово відновити всі наші виробничі процеси й продовжимо працювати. Хоча, звісно, не в тому обсязі, що був раніше", — сказала топменеджерка.

В коментарі вона зауважила, що не може коментувати обсяг збитків та кошти, які необхідні для відбудови, оскільки зараз ліквідація наслідків атаки ще не завершена, тому жодних оцінок в компанії немає. Щодо відновлення роботи Flex розглядає різні сценарії. В тому числі керівництво вивчає можливість релокації, але загалом планує відбудувати пошкоджені виробничі потужності на своєму майданчику.

Flex працює в Україні вже понад 20 років. З 2002 року компанія працювала у Берегові (Закарпаття) на базі місцевого радіозаводу. А з 2012 підприємство переїхало до Мукачева. Компанія Flex Україна є частиною міжнародної корпорації Flex зі штаб-квартирою у Сінгапурі та виробляє товари для галузей медицини, споживчої електроніки, побутової техніки. Серед клієнтів підприємства — Google, Nike, Lenovo, Philips, а також Nespresso.

Бамбушкар говорить, що новини про атаку не вплинули на взаємини компанії з клієнтами. Компанія продовжить виконувати зобов'язання за контрактами. Частково зараз може працювати підприємство в Мукачеві, а з частиною проєктів допомагають заводи Flex у сусідніх країнах ЄС.

"Наші клієнти розуміли всі ризики. І зараз ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання. Ми зберегли найкращі стосунки з нашими партнерами які були до цього інциденту" — зауважила топменеджерка.

Наслідки руйнувань на заводі Flex

Працівників відправили в простій. Як довго це триватиме — поки невідомо

До початку повномасштабної війни на заводі працювало понад 4500 тис. працівників, а за три роки війни їх чисельність скоротилась до 2600. Зараз компанія відправила невиробничий персонал на віддалену роботу, а виробничі працівники у простої, окрім тих хто залучений до ліквідації наслідків атаки.

При цьому Бамбушкар каже, що підприємство продовжує виплачувати заробітну плату працівникам на час вимушеного простою. Але вона не назвала можливих термінів цього простою. За даними Закарпатської ОВА середня зарплатня на підприємстві складає 35 тис. грн, тоді як працівники підприємства сказали що більшість персоналу отримує близько 20 тис. грн.

"Всі працівники й надалі працевлаштовані й отримують середню заробітну плату. Жодних заяв на звільнення чи переводи в інші підрозділи компанії немає. Весь наш персонал, а це більше ніж 2600 осіб залишаються в нашій компанії", — зауважила Бомбушкар.

Один з працівників заводу в коментарі підтвердив Delo.ua, що виробничий персонал перевели в простій зі збереженням зарплатні, а невиробничий на віддалену роботу. Скільки триватиме простій працівники також не знають.

"Зараз ми не працюємо, всім працівникам відкрили простій і зарплату виплачують. Скільки це продовжиться ніхто поки не знає. Сьогодні охочі долучилися до розчищення розвалів, де це безпечно. Частково підприємство може працювати, кажуть що з замовниками домовились про реалізацію двох проєктів, щодо інших треба більше часу для відновлення", — зауважив співрозмовник видання.

За його словами під час ракетної атаки на підприємстві працювала зміна близько 600 працівників більшість з них змогла врятуватися в облаштованому укритті. Але ті, хто працював на складі не змогли дістатися до укриття. Зараз керівництво розглядає можливість побудови іншого укриття. Крім того, під час обстрілу працівникам допомогли інструктажі під час надзвичайних ситуацій, що дозволило організувати евакуацію персоналу та уникнути людських жертв.