Пошкоджений ракетним ударом завод Flex можуть релокувати у межах Мукачівської громади

У Закарпатській області відбулася зустріч з інвесторами та дирекцією заводу Flex, який зазнав російської атаки двома ракетами. Внаслідок удару підприємство отримало значні пошкодження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника області Мирослава Білецького.

Під час обговорення за участю партнерів і міського голови Мукачева розглядалися варіанти релокації виробництва в межах Мукачівської громади. Оскільки Flex є ключовим бюджетоутворюючим підприємством для територіальної громади, його відновлення визначене пріоритетом.

Уже підготовлено офісні приміщення для роботи керівництва, щоб компанія могла якнайшвидше відновити управлінські процеси. Також обговорювалися можливості залучення фінансування в межах урядової програми "Зроблено в Україні", яка передбачає до 16 мільйонів гривень на початковому етапі відбудови.

"Розуміємо, що “Flex” — це не лише робочі місця для наших людей, а й важлива частина економіки Закарпаття. Робитимемо все, аби підприємство змогло швидко повернутися до роботи, а громада — отримати додаткові можливості для розвитку", - зазначив Білецький.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа на площі 7000 кв. м, яку повністю ліквідувати вдалося лише 23 червня.

Реакція Американської торговельної палати в Україні

Компанія Flex, завод якої зазнав ракетного удару від Росії, є однією з найбільших інвестицій США в Україні та активним членом Американської торговельної палати.

Там наголосили, що Росія не шукає миру, а відкрито атакує інтереси США. У зв'язку з цим організація закликає президента Дональда Трампа стати на захист американських компаній в Україні та показати, що Америка захищає своїх.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер відвідав завод, щоб підтримати компанію та команду в Мукачеві, і записав відео на тлі палаючого підприємства.

"Це був напад не лише на Україну. Це був напад на американський бізнес. Дві ракети влучили в завод, де 600 працівників працювали в нічну зміну. ​​Завдяки суворим протоколам безпеки кожне життя було врятовано... Ми закликаємо президента Трампа підтримати американський бізнес та протистояти кампанії руйнувань Володимира Путіна", – наголосив він.