Поврежденный ракетным ударом завод Flex могут релокировать в пределах Мукачевской общины

В Закарпатской области состоялась встреча с инвесторами и дирекцией завода Flex, подвергшегося российской атаке двумя ракетами. В результате удара предприятие получило значительные повреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы области Мирослава Билецкого.

В ходе обсуждения с участием партнеров и городского головы Мукачево рассматривались варианты релокации производства в пределах Мукачевской общины. Поскольку Flex является ключевым бюджетообразующим предприятием для территориального общества, его восстановление определено приоритетом.

Уже подготовлены офисные помещения для работы руководства, чтобы компания могла быстрее восстановить управленческие процессы. Также обсуждались возможности привлечения финансирования в рамках правительственной программы "Сделано в Украине", которая предусматривает 16 миллионов гривен на начальном этапе восстановления.

"Понимаем, что Flex - это не только рабочие места для наших людей, но и важная часть экономики Закарпатья. Будем делать все, чтобы предприятие смогло быстро вернуться к работе, а община - получить дополнительные возможности для развития", - отметил Белецкий.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар на площади 7000 кв. м, которую полностью ликвидировать удалось только 23 июня.

Реакция Американской торговой палаты в Украине

Компания Flex, завод которой подвергся ракетному удару от России, является одной из крупнейших инвестиций США в Украине и активным членом Американской торговой палаты.

Там подчеркнули, что Россия не ищет мира, а открыто атакует интересы США. В этой связи организация призывает президента Дональда Трампа встать на защиту американских компаний в Украине и показать, что Америка защищает своих.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер посетил завод, чтобы поддержать компанию и команду в Мукачево, и записал видео на фоне горящего предприятия.

"Это было нападение не только на Украину. Это было нападение на американский бизнес. Две ракеты попали в завод, где 600 работников работали в ночную смену. Благодаря строгим протоколам безопасности каждая жизнь была спасена... Мы призываем президента Трампа поддержать американский бизнес и противостоять кампании разрушений Владимира Путина".